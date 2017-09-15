Меньше чем через 2 месяца Сочи Парк прекратит свою работу

В Сочи ищут интересных людей, которые меняют жизнь города «Вдали от столиц» Их проекты станут известными во всем мире

В России запускается проект по поиску деятельных и неравнодушных людей, способных поменять жизнь своего города или населенного пункта.

Благодаря Агентству стратегических инициатив и Google об удивительных и вдохновляющих историях граждан, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, узнает вся страна.

- Мы абсолютно уверены, что в Сочи и пригородах живет множество талантливых людей, которые любят свой регион и стараются делать его лучше. И будем очень рады, если они поделятся увлекательными историями о собственном деле. Ждем заявки, - отмечает руководитель проекта Екатерина Кондратьева.

Если вы создали свой проект, и он положительно влияет на жизнь окружающих - вы именно тот, кто им нужен! Заполните заявку на beyondcapitals.withgoogle.com и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых. Принять участие в проекте «Вдали от столиц» может любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше.

Послами проекта стали люди, которые своим примером доказывают, что для достижения успеха совсем не обязательно жить или работать в столице.

К примеру, Денис Умутбаев, возрождает башкирскую породу лошадей недалеко от Уфы, Костас Марсан снимает фильмы, вдохновляясь природой родной Якутии, а Наталья Никитина открыла Музей «Коломенская пастила», традиционный вкус которой был уже практически забыт.

Заявки можно подавать в семи категориях: российский туризм, производство и ремесло, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. Прием заявок продлится до 3 октября включительно.

В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom) и др. определят финалистов. Окончательный выбор победителя будет осуществлен путем народного голосования.

- Я согласился принять участие в этом проекте, поскольку мне очень любопытно узнать, какие герои (а я уверен, что их много!) живут и работают в современной России. Без декораций и голливудских бюджетов они создают что-то новое и яркое здесь, а не уезжают за границу. Хорошо, что сейчас возник интерес и желание дать развитие талантливым начинаниям на своей земле. Проект интересен и с образовательной точки зрения, - прокомментировал режиссер и продюсер Егор Кончаловский.