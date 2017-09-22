В Сочи появится 23-метровая скульптура аргонавтов Бронзовое изваяние установят в Имеретинской долине

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Гигантская скульптура «Аргонавты», выполненная известным монументалистом Зурабом Церетели в следующем году будет установлена в Имеретинской долине.

- Это поручение президента, - заверил Церетели представителей СМИ. - Фундамент уже начали изучать, потому что диаметр получается 8 метров. Как только фундамент зальют бетоном, отправляю и устанавливаю.

Ранее Президент Российской академии художеств планировал установить в Олимпийской столице 33-метровую статую Иисуса Христа с «разведенными руками», которая, по его мнению, привлекала бы большое количество туристов. Бронзовая скульптура должна была расположиться на постаменте в 47 метров на мысе Видном и по высоте сравняться с 30-этажным домом.

Однако большинство сочинских архитекторов высказалось против данной идеи, аргументировав тем, что городу была предложена уже готовая статуя, которая создавалась без учета архитектурных особенностей курорта. Не получила одобрения экспертов и установка 23-метровая скульптура аргонавтов. Но видимо в данном случае, мнение специалистов учитывать уже не стали.