«Нелюбовь» на «Оскаре». Российский фильм поборется за престижную премию В мае драма удостоилась приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля за лучший сценарий

Автор фото: https://russian.rt.com

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинули от России на соискание американской премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Нелюбовь» вышла в прокат 1 июня. Главные роли в ней исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс и Алексей Фатеев. Двухчасовая драма, рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый развод. Картина уже успела получить множество наград, включая премию жюри международного кинофестиваля в Каннах.

Список из девяти претендентов на попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» будет объявлен в конце 2017-го. Номинанты на награду будут названы до 23 января. 90-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 4 марта 2018 года.