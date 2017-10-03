Звезды Ромео и Джульетты засияли в горах Сочи Олимпийские чемпионы оставили необычные «автографы» на курорте «Роза Хутор»

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

В горах Сочи засияли звезды прославленных фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Олимпийские чемпионы стали одними из немногих, кто оставил необычные автографы на Алее славы курорта «Роза Хутор».

Там уже горят символы и других легендарных спортсменов – «уральской молнии», обладательницы шести олимпийских медалей высшей пробы в скоростном беге на коньках Лидии Скобликовой, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, победителя трех Олимпиад в соревнованиях по греко-римской борьбе Александра Карелина, прославленных фигуристов Татьяны Навки и Александра Костомарова, биатлонистки Светланы Ишмуратовой, напоминают в пресс-службе администрации Сочи.

- Для меня эта звезда – особенно дорога. Это не только признание наших спортивных заслуг. Я фигурным катанием начал заниматься после того, как увидел выступление Ирины Родниной. До сих пор помню, как приходил домой с тренировок и жаловался бабушке, что падаю. А она мне говорила: «Ничего, и Роднина падает! Трудись и будешь олимпийским чемпионом, как она». А сейчас наши звезды – на одной аллее. Для меня это большая честь, - рассказал Максим Маринин.

В этом году яркая пара предстала перед своими поклонниками в новых образах. Олимпийские чемпионы стали исполнителями главных ролей в ледовом мюзикле «Ромео и Джульетта». Однако эта тема для спортсменов была не новой. Трагическая история, блистательно рассказанная Татьяной и Максимом, на Олимпиаде в Турине в 2006 году принесла им победу, а нашей стране олимпийское «золото» в парном катании. Тогда выступление российских фигуристов под музыку Нино Рота из кинофильма о влюбленных покорило сердца зрителей и судей.

- Когда пришло приглашение заложить звезду на Аллее Олимпийской славы – даже поверить не могла. В детстве по телевизору видела, как американские артисты оставляют звезды в Лос-Анджелесе, понимала какой это торжественный момент. А теперь такая честь выпала мне, причем в Сочи, в городе, который стал для нас родным. Очень приятно, что победы наших спортсменов, олимпийскую славу страны чтут и спустя годы, - поделилась впечатлениями Татьяна Тотьмянина.