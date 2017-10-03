«Я снимаю Сочи». Горожанам предлагают взять в руки видеокамеры Сегодня стартовал прием работ на второй фестиваль одноминутных фильмов

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Возможность создать свой собственный мир кино, сделав его уникальным и невероятно интересным, получил любой, кто работает, живет или отдыхает в Сочи. Сегодня стартовал прием работ на второй фестиваль одноминутных фильмов «Я снимаю Сочи», финал которого состоится в ноябре этого года.

Талантливые операторы могут попробовать свои силы в съемках игрового, документального и мультипликационного кино, видео-арт, рекламных роликов, корпоративных фильмов, а также экспериментального кино. Неизменным является главное требование – хронометраж не более одной минуты. Также все фильмы должны быть сняты в Сочи.

- К участию приглашаются не только профессионалы, но творческие жители, представители бизнеса, которые могут снять фильм о своем предприятии и его значении в жизни города, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Церемония награждения лауреатов фестиваля пройдет 18 ноября на Площади Флага в рамках празднования Дня города. Заявки принимаются до 10 ноября 2017 года на почту minutasochi@gmail.com.