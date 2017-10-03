Шутливая гримаса гения. В Сочи появилось самое знаменитое изображение Эйнштейна На одной из стен курорта известный физик показывает язык прохожим, закрашивая валиком подпорную стену

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Команда белорусских художников StreetSkills создала в Сочи свою очередную уличную картину. На этот раз масштабное граффити украсило подпорную стену рядом с поликлиникой РЖД на улице Горького. Предыдущее изображение исчезло с легкой руки Альберта Эйнштейна, который ловко закрасил его обычным валиком, написав при этом одно из своих самых популярных высказываний. Самого же профессора художники изобразили с высунутым языком, как на знаменитом снимке, сделанной фотографом Артуром Зассев марте 1951 года.

Это уже не первая работа ху­дож­ни­ков Глеба Каш­та­нова и Яна Кузь­мина в Сочи. Их «Приключения Шурика», группа Beatles, Леонид Быков из кинофильма «В бой идут одни старики», знаменитый мореплаватель Жак Ив Кусто и великий комбинатор Остап Бендер уже не первый год привлекают к себе большое количество в Сочи туристов, каждый из которых увозит домой памятной фото на фоне красочного изображения.