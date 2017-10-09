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В Сочи в зрелищной схватке сойдутся лучшие в мире роботы На ринг выйдут стальные машины различных конфигураций, с разным вооружением, внешним видом и способами передвижения

Автор фото: http://vipmultigroup.shop-t.ru

В России впервые пойдет Международная битва роботов. В зрелищной схватке стальные машины сойдутся в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Своими устройствами будут управлять с помощью радиопультов.

Как обещают организаторы мероприятия, с 17 по 21 октября на ринг выйдут роботы различных конфигураций и способов передвижения. Стальные машины вооружат различным электронным оружием.

Свое участие уже подтвердили команды из Великобритании, Индии, Китая и Казахстана.