В Сочи в зрелищной схватке сойдутся лучшие в мире роботы
В России впервые пойдет Международная битва роботов. В зрелищной схватке стальные машины сойдутся в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Своими устройствами будут управлять с помощью радиопультов.
Как обещают организаторы мероприятия, с 17 по 21 октября на ринг выйдут роботы различных конфигураций и способов передвижения. Стальные машины вооружат различным электронным оружием.
Свое участие уже подтвердили команды из Великобритании, Индии, Китая и Казахстана.
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