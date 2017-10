Алексей Воробьев презентовал гимн сочинского фестиваля молодежи и студентов Музыкальное произведение стало результатом творческого союза российского исполнителя и известного шведского продюсера

В Интернете сегодня состоялась премьера гимна XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который стартует в предстоящие выходные в Сочи. Автором слов и музыки стал российский музыкант, в прошлом - посол доброй воли ООН 29-летний Алексей Воробьев, который и исполнил композицию.

А специально для фестивального флешмоба шведский музыкальный продюсер марокканского происхождения, двукратный обладатель «Грэмми» Надир Хаят, известный в мире шоу-бизнеса под псевдонимом RedOne, написал аранжировку и ремикс песни. RedOne также являющийся автором гимна Чемпионата мира по футболу 2014 года, в свое время работал с исполнителями мирового уровня, такими как Леди Гага, Джей Ло, Майкл Джексон, Род Стюарт, Энрике Иглесиас, U2.

- Наше поколение не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности. Для нас, людей, которые строят будущее этой планеты, главной становится мечта о полном взаимопонимании. - прокомментировал Алексей Воробьев.

Композиция исполняется на русском и английском языке и передает идеи фестиваля: идеалы дружбы, мира, международной солидарности и любви. Гимн получил название «Love is all that matters...»

- Мы решили, что напишем песню, которая будет объединять людей. Песню о добре и понимании, дающую надежду, главным словом в которой станет самое важное для каждого независимо от национальности – любовь! Так и появилась строчка, ставшая названием песни « Love is all that matters...», – добавляет RedOne.

IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов от 18 до 35 лет из более 180 стран.