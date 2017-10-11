На Фестиваль молодежи и студентов приедет 22-летняя Сочи из Нигерии К девушке с необычным именем будет приковано особое внимание

Автор фото: http://молодой43.рф

На фестиваль молодежи и студентов, который откроется уже через несколько дней, съедутся более 20 тысячи молодых людей со всего мира. Однако к одной гостье будет приковано особое внимание организаторов и СМИ.

Причиной такого ажиотажа может стать ее имя, которое полностью созвучно названию нашего города. 22-летняя представительница Нигерии Сочи Огбонна с детства мечтала посетить Россию. Девушка уверена, что одноименный черноморский курорт, ставший фестивальной столицей, непременно ей понравится.

- Сочи – мое полное имя. Оно означает «Следуй за своей судьбой». Мои родители так назвали меня, потому что они хотели, чтобы я всю жизнь следовала мечте и никогда не отступала, - рассказала «Комсомольской правде» девушка с необычным именем. - Я родилась и выросла в Нигерии, училась в школе Ибадана в западной части страны, но живу с родителями в Кадуне на севере республики. Я уверена, что город мне понравится, у нас же с ним одинаковые имена. Сочи мне, правда, известен лишь как столица зимних Олимпийских игр. Но ничего, этот пробел я в ближайшее время восполню.

Фестиваль начнется уже в эти выходные. Общее количество заявок, присланных из-за рубежа, превысило пятьдесят тысяч. Планируется, что в мероприятии примут участие десять тысяч иностранцев, для которых планируются поездки по регионам страны. В рамках этой программы две тысячи зарубежных участников смогут посетить полтора десятка российских городов.