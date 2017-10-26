Робби Уильямс признался поклонникам, почему отменил выступление в Сочи В начале сентября певец неожиданно отказался от гастрольного тура в России

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Знаменитый британский певец Робби Уильямс в своем видеообращении к поклонникам объяснил, почему ему пришлось отменить концерты в России в начале сентября. Напомним, популярный исполнитель должен был выступить 7 сентября в Санкт-Петербурге и 10 сентября в Москве в поддержку своего альбома The Heavy Entertainment Show. Он также планировал спеть 14 сентября в Сочи на закрытии конкурса «Новая волна-2017».

По словам артиста, доехать до России ему помешала болезнь. Вначале результаты анализов Уильямса были не слишком хорошими, а потом певец и вовсе попал в реанимацию. Сейчас он почти восстановился после недуга, название которого не сообщает.

- Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура. Тура, который так хорошо шел, – сетует Уильямс. – Я благодарен всем поклонникам за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и, наконец, выступлю.