Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Сочи устраняют последствия аварии на водопроводе Без воды остались жители девяти улиц Адлера

Автор фото: http://www.zhkh.su

Сегодня в районе дома №42 по улице Гастелло сотрудниками ООО «Сочиводоканал» проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 400 мм. На период работ без водоснабжения остались следующие абоненты: улицы Гастелло (частично), Петрозаводская, Банановая, Малиновая, Дачная, Лазурная Долина, Славинская, Холмская, переулок Изумрудный.

В работах задействовано: 6 человек и 2 единицы специальной техники.

Ориентировочное время завершения работ – 17:00