В Сочи устраняют последствия аварии на водопроводе

Без воды остались жители девяти улиц Адлера
В Сочи устраняют последствия аварии на водопроводе
Автор фото: http://www.zhkh.su

Сегодня в районе дома №42 по улице Гастелло сотрудниками ООО «Сочиводоканал» проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 400 мм. На период работ без водоснабжения остались следующие абоненты: улицы Гастелло (частично), Петрозаводская, Банановая, Малиновая, Дачная, Лазурная Долина, Славинская, Холмская, переулок Изумрудный.

В работах задействовано: 6 человек и 2 единицы специальной техники.  
Ориентировочное время завершения работ – 17:00

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Теги: новости Сочи отключение воды авария на водопроводе
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