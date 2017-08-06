В Сочи устраняют последствия аварии на водопроводе
Сегодня в районе дома №42 по улице Гастелло сотрудниками ООО «Сочиводоканал» проводятся аварийно-ремонтные работы на водоводе диаметром 400 мм. На период работ без водоснабжения остались следующие абоненты: улицы Гастелло (частично), Петрозаводская, Банановая, Малиновая, Дачная, Лазурная Долина, Славинская, Холмская, переулок Изумрудный.
В работах задействовано: 6 человек и 2 единицы специальной техники.
Ориентировочное время завершения работ – 17:00
- 0