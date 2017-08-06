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В суды Сочи подано более 100 исков о сносе незаконных объектов строительства Это на 20 заявлений больше чем за аналогичный период прошлого года

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи.

В суды Сочи за прошедшие полгода подано 116 исков о сносе незаконно возведенных объектов строительства. Это на 20 заявлений больше чем за аналогичный период прошлого года. Причем из них только 24 иска направлены по объектам, имеющим признаки многоквартирных домов, оставшиеся - это ИЖС, торговые павильоны, гаражи и пр.

«Из общего числа обращений 52 было удовлетворено судами первой инстанции, - уточняет первый вице-мэр Мугдин Чермит. - Причиной отказа по остальным объектам в подавляющем большинстве случаев становится заключение экспертизы, на которое опираются судьи. А специалисты частных компаний могут, условно, «увидеть» в пятиэтажке трехэтажку или сократить в своем заключении площадь застройки».

В ближайшее время с каждым из таких сомнительных заключений внимательно ознакомятся сотрудники прокуратуры. А власти Сочи в дальнейшем будут выходить в суд со своим документом от экспертной компании.

Немаловажным вопросом является необходимость держать под постоянным контролем риелторов, которые продают объекты строительства, не обращая внимания на отсутствие или несоответствие необходимой документации.

Информация по всем агентствам, на сайте которых появляются объявления о продаже площадей в незаконных новостройках, будет также передаваться в полицию, прокуратуру и ФСБ.

«Это побочные направления, которые паразитируют на проблеме. Наживаются на обмане. И эти явления мы тоже должны контролировать», - заключил Мугдин Чермит.

По данным пресс-службы администрации Сочи, в 2017-го уже полностью снесены или приведены в разрешенный вид 18 строений. Среди них, например, кафе «Бабаева» на центральной приморской набережной, который лишился незаконного второго этажа. Еще три кафе «Аррива», «Звездное» и «Волна» снесли на набережной Адлера. И если весной прошлого года в Сочи насчитывалось более 130 самостроев, находящихся под арестом, но продолжающих возведение этажей, то сегодня таких объектов осталось только 16. Однако власти Сочи не намерены останавливаться на достигнутом и планируют в дальнейшем проводить активную работу в этом направлении.