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Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии На днях стал известен размер индексации

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Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсии. Точный размер прибавки зависит от уровня зарплаты сотрудника, достигшего пенсионного возраста, в прошлом году. Примерно эта сумма будет составлять 200 рублей. На размер прибавки будет влиять сумма уплаченных страховых взносов работодателем и начисленные пенсионные баллы. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2016 году составляла 74,27 рубля. Корректировка размера пенсии беззаявительна, поэтому обращаться за ней никуда не нужно.

«Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 руб. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысяч рублей», - цитирует ТАСС Пенсионный Фонд России.

Согласно данным ПФР, сегодня в России насчитывается 43 млн пенсионеров, из них примерно треть работает. Средний размер пенсии в 2017 году в России составляет около 13,7 тысяч рублей.