В Сочи снесут торговые павильоны На курорте продолжается борьба с незаконной торговлей

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В Сочи продолжается борьба торговых предпринимателей. Первые - добропорядочные налогоплательщики - пытаются избавиться от конкурентов, работающих незаконно. Причём прибыль вторых гораздо существеннее, за счёт того, что их торговые точки находятся в проходном месте. Но на каких правах они разместили там свои павильоны? Суд выяснил, что ни на каких. Однако, несмотря на то, что решение о сносе незаконных объектов было утверждено судом ещё месяц назад, ни одна из 24 построек не была ликвидирована.

Речь идёт о рынке ТВС в Лазаревском районе и примкнувших к нему торговых павильонах. Собственники, работающие внутри комплекса, теряют клиентов из-за того, что их попросту перехватывают предприниматели, торгующие на улице. Их негодование вполне объяснимо. По этому поводу высказался один из собственников Аривук Селивонец: "У нас есть собственность, мы зарегистрированы в налоговой, платим налоги. А рядом на прилегающем муниципальном земельном участке осуществляют предпринимательскую деятельность в основном люди, которые приезжают заработать на сезон".

Борьба длится уже 6 лет. И вот, наконец, экспертиза показала, что 24 литера работают с нарушениями противопожарных норм, санитарных норм, строительных. В течение месяца они должны были быть снесены, согласно решению суда. Но на сегодняшний день разобрана всего одна конструкция. В связи с этим администрация города подала новый иск о принудительном сносе ларьков. На освободившейся площади планируют разместить парковку для удобства посетителей рынка, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.