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Власти Сочи досрочно расторгают договор с ООО «Сочиводоканал» Будет ли финальным решение Арбитражного суда по этому вопросу покажет время

Автор фото: http://stroyka-ug.ru

Краевой арбитражный суд 31 июля удовлетворил иск администрации Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал», заключенного 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет. Пока данное решение не вступило в законную силу коммунальщики намерены обжаловать его в Арбитражном апелляционном суде.

«Сочинский водоканал продолжает работать в обычном режиме, в полном объеме, оказывая услуги водоснабжения и водоотведения, при этом последовательно отстаивая свои права в судебных инстанциях в установленном законом порядке», - успокаивают население в ООО «Сочиводоканал».

Судебные тяжбы между администрацией Сочи и ООО «Водоканалом» длятся уже второй год. Конфликт то затихает, то разгорается вновь. Власти курорта, недовольные работой компании, настаивают на расторжении договора аренды муниципального имущества. По утверждению мэрии, за 9 лет предприятие вообще не вкладывало финансовых средств в модернизацию отрасли и обновление оборудования. За это время состояние сетей водопровода и канализации пришло в неудовлетворительное состояние, повысилась аварийность, а ситуация с водоотведением грозит санитарной безопасности курорта. Однако первые судебные заседания власти города проиграли, но руки не отпустили. С 30 июня вступило в силу постановление главы города, согласно которому большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП Сочи «Водоканал» в части водоотведения.

Между тем, жители Центрального района Сочи уже несколько дней испытывают проблемы с водой из-за аварии на магистральном водоводе по ул. Донская 17а. В воскресение день без воды провели абоненты на улицах Крымская, Волжская, Полтавская, Яблочная, Анапская, Загородная, Виноградная, Восточная, Клубничная, Кавказкая, Тельмана, Цюрупы, пер. Рахманинова, улицах Рахманинова, Бамбуковая, Плеханова, Госпитальная, пер. Теневой, улицах Целинная, Ландышевая. Вчера перебои с водоснабжением наблюдались в районе Донской.