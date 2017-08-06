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Скандальное назначение племянницы Рогозина Минприроды называет временным Родственница вице-премьера РФ заняла кресло главы ведомства после неожиданного увольнения его прежнего руководителя

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Министерство природы России прокомментировало скандальное назначение племянницы вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на должность директора Сочинского национального парка. В ведомстве объяснили смену руководства финансовыми нарушениями бывшего директора, которого якобы поддерживали краснодарские силовики.

«Вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе, признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации», - прокомментировал ситуацию с увольнением Пеньковского заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Представитель Минприроды России уверяет, что и.о. главы национального парка в Сочи Дарья Филиппова выполняет функции антикризисного управления, а назначенная администрация действует временно. В данный момент на место Пеньковского рассматривается несколько кандидатов.

Однако некоторые СМИ связывают смену руководства в Сочинском национальном парке с необходимостью устроить на выгодное место племянницу вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. В частности, изданию «Коммерсант» сам Пеньковский сообщил, что был уволен после того, как отказал в просьбе, присланной к нему из Москвы Филипповой.

Прежде всего, директора парка удивила ее трудовая книжка. Закончившая журфак МГУ женщина, преимущественно работала в коммерции и к лесу отношения не имела. Тем не менее, Филиппову назначили вице-президентом по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков. Новая сотрудница попросила выделить ей офис «для команды», однако получила отказ. Пеньковский мотивировал его тем, что не распоряжается государственными помещениями. Филиппова уехала в Москву, куда в Минприроды вскоре вызвали директора Сочинского парка и предложили написать заявление по собственному желанию. «Сочинца в четвертом поколении» отправили в отставку, не обращая внимания на многолетний опыт по специальности и большое количество ведомственных наград.

Эксперты называют назначение дочери старшей сестры вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарьи Филипповой «неправильным и странным», а также высказывают опасения, что новое назначение позволит объединить нацпарк Сочи и Кавказский заповедник с целью расширения строительства горнолыжных курортов на заповедных землях. Подобная реорганизация уже предлагалась министром ранее.