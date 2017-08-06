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По вине водителей частных автобусов за полгода в Сочи произошло 12 ДТП В результате 2 человека погибло, 16 ранены

Автор фото: vk.com/sochinetip

На совещании с руководителями всех транспортных компаний города сотрудники ГИБДД озвучили неутешительную статистику. За первое полугодие 2017-го по вине водителей частных автобусов и маршруток в городе произошло 12 ДТП. В результате 2 человека погибло, 16 ранены.

Основными причинами аварий стали выезд на полосу встречного движения (3 ДТП, 5 человек пострадало), нарушение правил проезда пешеходного перехода (6 ДТП, 2 человека погибло, 6 ранено), неправильный выбор дистанции (3 ДТП, 5 человек ранено).

«Нередко коммерческий пассажирский транспорт выходил на линию без технического осмотра. Бывали случаи, когда выпускали неисправные машины. Нарушаются также правила посадки и высадки пассажиров. Впереди у нас самое сложное – снизить количество правонарушений», - констатировал заместитель начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи Александр Кузьмин.

Представители ГИБДД уже начали работу в этом направлении, возобновив практику скрытого наблюдения за водителями. Стражи порядка пользуются услугами частных автобусов в качестве пассажиров, фиксируя все нарушения ПДД и поведение водителя в той или иной ситуации. Более того, в ближайшее время планируется разработать стратегию, которая позволить избавиться от хаоса на дороге из-за неправильной парковки маршруток и такси, стихийных массовых остановок в неположенных местах, превышения скоростного режима, заторов на остановочных пунктах.