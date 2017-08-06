Мошенники крадут деньги у пользователей WhatsApp

Специалисты по кибербезопасности предупреждают граждан, использующих популярный мессенджер, о новой фишинговой аттаке
Мошенники крадут деньги у пользователей WhatsApp
Автор фото: http://www.meydis.com

Специалисты по кибербезопасности предупреждают пользователей WhatsApp о новой фишинговой атаке.

Схема мошенников такова: потенциальная жертва получает по электронной почте письмо якобы от лица WhatsApp, в котором сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен. Для того, чтобы «продлить подписку» гражданину требуется перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

«Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы. Обману способствует тот факт, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этой модели еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов», - напоминают в пресс-службе компании ESET.

Поэтому эксперты ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки, а также использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга.

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Теги: новости Сочи WhatsApp мошенники фишинговая атака
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