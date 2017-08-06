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Российские космонавты сфотографировали Сочи с борта МКС (фото) На снимке отлично видны Олимпийские объекты курорта

Автор фото: https://www.instagram.com/roscosmosofficial/

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, регулярно радуют своих подписчиков в соцсетях захватывающими фотографиями из космоса. На этот раз в кадр космонавта Сергея Рязанского попал Сочи.

«Любимый курорт многих россиян – Адлер с борта Международной космической станции, - прокомментировал снимок Роскосмос на своей странице в социальной сети. - В самом центре снимка – спортивные объекты, где в 2014 году проходили XXII зимние Олимпийские игры. Здесь мы можем видеть стадион «Фишт» (справа), левее его ледовая арена «Шайба», дворец «Большой», керлинговый центр «Ледяной куб», конькобежный центр «Адлер-Арена» и дворец зимнего спорта «Айсберг».

За ночь фото уже набрало более 13 тысяч лайков.