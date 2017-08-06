Исследователи выяснили, как получать прожиточный минимум на курорте, ничего не делая

На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

В Новороссийске - сюрвейер, в Сочи - котломойщик и бельевой смотритель Специалисты сайта по поиску работы и сотрудников опубликовали список самых редких профессий, востребованных на Кубани

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Если вы считаете свою профессию скучной и мечтаете сменить рабочее место, то можете выбрать себе неординарную специальность из списка подготовленного специалистами сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Четко знаете международные правила, принципы торговли зерном GAFTA и имеете опыт работы сюрвейером? Тогда смело езжайте в Новороссийск. Специалист для инспектирования зерновых грузов должен также иметь высшее или неоконченное морское образование.

Тех, кто отлично разбирается в современных тенденций моды и обладает чувством стиля, ждут в краснодарской компании, занимающейся созданием одежды из льна. Однако байер (так правильно называется профессия), который требуется в организацию, обязательно должен иметь опыт по закупкам одежды.

А вот вакансия домработницы по уходу за VIP - гардеробом с заплатой от 55 тысяч рублей действительно способна заставить призадуматься некоторых жительниц Кубани о смене работы. Единственное, что требуется от кандидата – это опыт работы домработницей и знания особенностей ухода за деликатными тканями.

В Краснодаре также можно найти работу догситтером (человек, который обожают собак и может взять четвероногого друга к себе в дом, пока его хозяин в отъезде) и велокурьером по доставке пиццы (обязательное условие наличие собственного велосипеда с корзиной или велобагажником).

А, наконец, Сочи…

Согласно исследованию специалистов сайта hh.ru, пансионат и отель курорта готовы предложить работу котломойщику с медицинской книжкой и бельевому смотрителю. В обязанности последнего входит учет сдачи и приема постельного белья, полотенец, контроль качества стирки и глажки, сортировка белья по позициям, распределение по стеллажам.

И даже, если вас заинтересовала одна из указанных профессий, но вы не имеете необходимых опыта и знаний, можно начинать совершенствоваться в данной области уже сегодня, чтобы завтра точно стать одним из реальных претендентов на заветное место.