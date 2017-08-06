На этот раз жертвами преступников стала семья, недавно приехавшая в соседнюю республику из Санкт-Петербурга

Над Сочи взойдет «кровавая Луна» и пройдет мощный звездопад На следующей неделе жители курорта смогут собственными глазами увидеть сразу два астрономических явления

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Вечер предстоящего понедельника будет весьма необычным для всех россиян и гостей нашей необъятной родины. 7 августа в 20:22 над Россией взойдет «кровавая луна». Именно так называется небесное явление, когда Луна, погрузившись в земную тень на четверть, окрашивается в багровый цвет. Окрашивание естественного спутника Земли в красный цвет во время затмения объясняется особенностями прохождения солнечного света через атмосферу. Полюбоваться «кровавой Луной» можно будет до 22:30. Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, сообщает пресс-служба Московского планетария.

С давних времен земляне считали этот феномен «предвестником апокалипсиса». Однако, как объясняют ученые, это ни что иное, как одновременно происходящее суперлуние и лунное затмение. И никакого негативного влияния на людей данное природное явление не оказывает.

Астрономы также сообщают о небывалом звездопаде, который произойдет с 12 на 13 августа. В этот период Персеиды – метеоритный поток – достигнет своего максимума: 100 метеоров в час.