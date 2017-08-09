Самые сильные в Сочи. На курорте состоялся турнир по «железному» виду спорта Соревнования проходили в фитнес-клубе «Парк Горького»

Автор фото: фитнес-клуб «Парк Горького»

Где в Сочи можно встретить сильного мужчину, который и подковы гнет, и за своим здоровьем следит, и превосходно выглядит? Оказывается, далеко ходить не надо. 5 августа любителей «потягать железо» радушно принимал тренажерный зал фитнес-клуба «Парк Горького», где проходил первый ежегодный турнир по силовым видам спорта «СПАРТАК». Продемонстрировать свое мастерство и получить подарки от многочисленных спонсоров мероприятия в Сочи пожелало более 50 спортсменов-любителей из нескольких российских городов.

«Мы не планировали проводить такое масштабное мероприятие, - признается управляющий фитнес-клуба «Парк Горького» Антон Попович. – Хотели скромненько провести турнир по жиму лежа. Но в ходе подготовки получили огромное количество заявок на участие, что дало нам возможность организовать крупные спортивные соревнования. В этом году состязания проводились в двух категориях русский классический жим (жим лежа) и становая тяга. Планировалось, что в турнире примут участие люди с ограниченным возможностями. Однако в последний момент в доме, где проживают ребята колясочники, ампутанты поломался лифт и они не смогли приехать к нам».

Что общего между хрупкими дамами и штангой?

Старт празднику в фитнес-клубе «Парк Горького» дал мастер спорта международного класса, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Эдуард Исаков, который является очень известной фигурой в мире пауэрлифтинга. Открывали соревнования представительницы прекрасного пола. Что общего между этими хрупкими дамами и штангой? Оказалось многое. Те, кто активно тренируется, и стремиться сделать свое тело идеальным, знают, что со временем организм начинает привыкать к одинаковым нагрузкам. Поэтому время от времени необходимо менять план тренировки. Именно в таких случаях, пауэрлифтинг помогает получить желаемый результат. Однако среди участниц были и те, кто занимается силовым видом спорта уже профессионально, неоднократно побеждая на различных соревнованиях.

Победительница первого ежегодного турнира «Парк Горького» в категории классический жим и будущий тренер Ирина Продан пришла в пауэрлифтинг для того, чтобы поддержать супруга-спортсмена, а также показать ему, что тоже способна достигать поставленных целей. Очень быстро девушка стала занимать первые места на чемпионатах нашего города.

«В спорте я 10 лет, но профессионально им я не занималась, поэтому очередное первое место на турнире для меня повод для гордости и стимул двигаться дальше. В ближайшей перспективе получить мастера спорта и защищать честь города на соревнованиях Краснодарского края» - поделилась планами Ирина.

«Загореться» желанием дальше работать над своим телом

После в бой пошли представители мужской половины человечества. Для большинства из них такие соревнования – это отличный повод продемонстрировать свои спортивные достижения и даже «загореться» желанием дальше работать над своим телом.

«Турнир оставил только положительные эмоции. Не рассчитывал, что стану призером сразу в двух категориях. Третье место в жиме лежа стало для меня приятной неожиданностью. Больше ориентировался на становую тягу. Сделал все для того, чтобы стать победителем. И это у меня получилось. Пауэрлифтингом увлекся буквально несколько лет назад и сразу понял, что это по-настоящему мужской вид спорта. Уже есть победы на кубке Европы», - заверил победитель турнира Артем Петров.

Прийти поддержать спортсменов мог любой желающий и таких оказалось не мало. Уютный зал фитнес-клуба едва вмещал тех, кто хотел поболеть за спортсменов.

Впереди у «Парка Горького» подготовка к еще одному крупному турниру, который будет включать в себя больше силовых дисциплин, мастер-классов и открытых уроков.