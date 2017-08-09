Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

На улицах Сочи вновь заработали питьевые фонтанчики Инициатива пришлась по вкусу жителям и гостям курорта









Многие сочинцы отлично помнят фонтанчики с чистой и очень вкусной водой, которые были установлены в людных местах города. Со временем эта традиция ушла в прошлое. И вот бесплатные питьевые фонтаны вновь вернулись на улицы Сочи. Два сооружения с живительной влагой, выполненых по проекту члена-корреспондента Российской академии художеств Юрия Прокатова, установили перед историческим зданием морского вокзала. Конструкции из мрамора и гранита с ножным управлением идеально вписались в стилистику морского вокзала и фонтана «Навигация».

«Уникальной особенностью Сочи является то, что по водопроводным трубам здесь течет вода, отвечающая самым строгим требованиям качества. Ее можно и нужно пить прямо из-под крана», - уверен генеральный директор ООО «Сочиводоканал» Дмитрий Черняев.

Не успели отзвучать торжественные речи, как к фонтанчикам выстроилась целая очередь. Инициатива Сочинского водоканала в буквальном смысле пришлась по вкусу горожанам и отдыхающим здесь туристам.