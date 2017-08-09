Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

Ждать ли скачков на термометре в Сочи

В Сочи откроют 86 площадок для воркаута На реализацию проекта были выделены 20 млн. рублей

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Воркаут является самым трендовым направлением в уличной субкультуре и спорте, которое активно развивается в России. Основные упражнения предполагают использование только собственного веса.

Поддерживать форму без абонемента в спортзал помогают набор из двух гимнастических элементов – комплекс турников и брусья. В Сочи в общей сложности, такие спортивные уголки появятся в 74-х поселениях города.

Уже определены участки, где появится спортивное оборудование. 36 из них находится в Лазаревском районе, 34 – в Адлере, 13 – в Хосте и 3 – в Центральном районе.

Контракты на выполнение работ заключены практически везде. На реализацию проекта были выделены 20 млн. рублей. Завершить все работы планируется до 1 октября, сообщают в пресс-службе администрации Сочи.