В Сочи за смертельное падение рабочего с высоты ответит главный инженер Уголовное дело направлено в суд

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В Сочи в гибели рабочего на чайной фабрике обвиняют бывшего главного инженера. В ближайшее время сотрудник АО «Мацестинский чай» предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее гибель человека. Трагический инцидент произошел в конце апреля этого года. Наемный работник Александр Запрудский сорвался с 7-метровых строительных лесов. С тяжелейшими травмами мужчину доставили в больницу. За жизнь рабочего медики боролись почти три недели. Однако все усилия оказались тщетными. Ночью 23 апреля он скончался.

Как выяснилось позже главный инженер чайной фабрики привлек 35-летнего мужчину к работе за денежное вознаграждение на основании устной договоренности. Александр Запрудский должен был покрасить фермы перекрытий одного из цехов предприятия.

«Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, как и средства индивидуальной защиты отсутствовали, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Не оказалось на месте и лица, ответственного за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили в пользование не укрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он упал при выполнении работ на бетонное покрытие с высоты 7 метров».

Сейчас уголовное дело направлено в суд.