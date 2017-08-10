Московские мажоры превратили сочинские улицы в трассу «Формулы-1»
Видимо у московской «золотой молодежи» появился новый вид развлечения. Исколесив улицы родного города, они захотели расширить географию. Свои Lamborghini Huracan, Audi, Ferrari, стоимостью около 15 миллионов рублей каждая, столичные мажоры привезли в Сочи на специальных автовозах. Как только спорткары оказались в Олимпийской столице водители устроили ночные гонки по одной из главных магистралей города – Ленина. Свои «подвиги» молодые люди сняли на видео и выложили в Интернет.
На кадрах прекрасно видно, как несколько молодых людей садятся в дорогущие иномарки, становятся на старт и по команде нажимают на газ. Авто резво трогаются с места и буквально за 3 секунды разгоняются до 100 километров в час. Однако стритрейсерам этого было мало. Педаль газа они не отпускалась до тех пор, пока на спидометре не появились заветные 300 километров в час.
К счастью, ДТП удалось избежать. Во время ночных гонок на пути лихачам никто не попался.
Однако роликом, который появился в интернете заинтересовались в правоохранительных органах.
- По загруженным в Сеть материалам мы проведем проверку и установим личности водителей, - цитирует слова начальника отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю Ирины Заватской «Комсомольская правда» - Кубань».
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- Ответить10.08.2017, 10:53Счас главная задача "прокатить" на выборах вечного и бессменного Гаранта роскошной жизни этих деятелей.Тогда разобраться с ними будет легко и просто.