Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Московские мажоры превратили сочинские улицы в трассу «Формулы-1» Представители «золотой молодежи» гоняли на Lamborghini по курорту на скорости 300 км/ч

Автор фото: https://www.kuban.kp.ru

Видимо у московской «золотой молодежи» появился новый вид развлечения. Исколесив улицы родного города, они захотели расширить географию. Свои Lamborghini Huracan, Audi, Ferrari, стоимостью около 15 миллионов рублей каждая, столичные мажоры привезли в Сочи на специальных автовозах. Как только спорткары оказались в Олимпийской столице водители устроили ночные гонки по одной из главных магистралей города – Ленина. Свои «подвиги» молодые люди сняли на видео и выложили в Интернет.

На кадрах прекрасно видно, как несколько молодых людей садятся в дорогущие иномарки, становятся на старт и по команде нажимают на газ. Авто резво трогаются с места и буквально за 3 секунды разгоняются до 100 километров в час. Однако стритрейсерам этого было мало. Педаль газа они не отпускалась до тех пор, пока на спидометре не появились заветные 300 километров в час.

К счастью, ДТП удалось избежать. Во время ночных гонок на пути лихачам никто не попался.

Однако роликом, который появился в интернете заинтересовались в правоохранительных органах.

- По загруженным в Сеть материалам мы проведем проверку и установим личности водителей, - цитирует слова начальника отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю Ирины Заватской «Комсомольская правда» - Кубань».