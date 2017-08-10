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Долги по коммунальным платежам у россиян будут «выбивать» коллекторы В текущем году они намерены взыскать с населения 20 миллиардов рублей

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Коллекторы намерены в текущем году взыскать с россиян 20 миллиардов рублей за ЖКУ. Коммунальщики уверены, что в последнее время у населения четко сформировалась мнение, что за этот вид услуг можно платить в последнюю очередь. Для того, чтобы дисциплинировать граждан управляющие компании готовы отдавать коллекторам от 3 до 20% от общего объема долгов населения за «коммуналку».

В настоящий момент средний размер задолженности по разным регионам варьируется от 8,9 до 62,6 тысяч рублей. Коллекторов позовут, если долг копится уже несколько лет. При этом взыскание долгов становится эффективнее на 5−10% на досудебной стадии и до 20% эффективнее на судебной при привлечении коллекторских агентств.

За семь лет количество переданных на обработку коллекторам долгов в сфере ЖКУ вырос втрое. Сейчас коллекторы в России обрабатывают долги примерно 200 тысяч человек.

Как недавно сообщил в интервью «Российской газете» глава Минстроя Михаил Мень, сумма задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства равняется 1,34 триллиона рублей, из них 645 миллиардов - это долги населения.