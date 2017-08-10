Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Московский мажор, устроивший гонки по Сочи, просит выписать ему штраф Молодой человек не понимает, почему вокруг их невинного развлечения на дороге подняли такую шумиху

Автор фото: https://www.kuban.kp.ru/

«Оу оу, шумиху-то подняли, подумаешь открылся разок другой на прямой дороге. Выпишете мне штраф…», - прокомментировал происходящее один из московских гонщиков, совершающих заезды в Сочи, на своей странице в соцсети.

Данное послание, больше похожее на откровенное издевательство, молодой человек, судя по всему, адресовал правоохранительным органам. Очевидно, что выписанные штрафы не смогут остановить столичную молодежь, регулярно устраивающую смертельно опасные различения на центральных улицах Сочи. Подтверждением этого стало очередное видео, выложенное парнями в Интернет.

Напомним, свои Lamborghini Huracan, Audi, Ferrari, стоимостью около 15 миллионов рублей каждая, столичные мажоры привезли в Сочи на специальных автовозах. В Олимпийской столице водители устроили ночные гонки по одной из главных магистралей города – Ленина. Свои гонки в духе «Формула 1» молодые люди сняли на видео и выложили в Интернет. На кадрах отчетливо видно, как дорогая иномарка движется по трассе на скорости 300 километров в час.

К счастью, ДТП удалось избежать. Во время ночных гонок на пути лихачам никто не попался.

Однако роликом, который появился в интернете заинтересовались правоохранительные органы. Они обещали провести проверку и установить личность лихачей.