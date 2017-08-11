Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Полиция задержала одного из участников ночной гонки в Сочи и выписала ему штраф В отношении московского мажора вынесено 16 постановлений об административных правонарушениях

Автор фото: youtube.com

Сочинским стражам порядка удалось отыскать одного из стритрейсеров, превративших городские дороги в трассу «Формулы 1». Для этого они внимательно изучили видеоролики, которые столичные гости сами выложили в Сеть. Владельца двух спорткаров, участвовавших в гонках, 30-летнего жителя Москвы полицейские встретили на месте парковки дорогих авто.

Как оказалось, у молодого человека имеется множество неоплаченных штрафов за нарушения, которые зафиксировали камеры наблюдения Краснодарского края. Все они связаны с превышением скорости.

«В результате чего в отношении водителей указанных транспортных средств было вынесено 16 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 19 500 рублей», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С лихачом провели разъяснительную беседу и настойчиво попросили оплатить квитанции на месте. Задерживать или привлекать к уголовной ответственности гонщика пока не стали. Однако дали ясно понять: проверка еще не закончена, поэтому новая встреча вполне возможна.

Сотрудники полиции организовали проверку после того, как в Интернете появился ролик с ночными гонками. На кадрах отчетливо видно, как три элитных иномарки Lamborghini, Ferrari и Audi на скорости под 300 км/час, рассекали по одной из центральных улиц Сочи.