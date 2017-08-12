Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

Сочи атакуют вредоносные гусеницы (видео) Паразиты уничтожают растения и деревья курорта

Автор фото: https://www.instagram.com/sochi_online/

Последние несколько дней пользователи соцсетей выкладывают фото и видео, где запечатлены полчища насекомых, буквально уничтожающих растения и деревья на улицах Сочи. Огромное количество гусениц уже поели зеленые насаждения на переулке Рабочем, в районе парка «Сквер влюбленных» в Хосте и парка Южных культур в Адлере.

Очевидцы сообщили об увиденном в Управление по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству Администрации города Сочи. Власти курорта незамедлительно отреагировали на обращение граждан и провели оперативную обработку зараженных деревьев.

Как оказалось, на Сочи напал опасный карантинный вредитель - американская белая бабочка. Уничтожив сотни плодовых деревьев на Кубани, она добралась и до Сочи. Уже через несколько месяцев эти отпугивающего вида мелкие гусеницы обзаведутся красивыми крыльями и отложат сотни яиц. Но, а пока, прожорливые гусеницы способны уничтожить многолетние растения в считанные дни. Поэтому в случае обнаружения американской бабочки горожанам следует обращаться в Управление по охране окружающей среды и по телефону +7 862 241-81-49.