Здесь же располагается и самый дорогой для отдыха населенный пункт

По утверждению очевидцев, на месте «непроходимых болот воняет, как в коровнике»

В России появилась жительница с фамилией Сочи Чем обоснован такой выбор женщины, пока неизвестно

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Жительница Свердловской области уже во взрослом возрасте решила сменить свою фамилию на «Сочи». Чем мотивировала россиянка свой выбор, пока неизвестно. Однако она стала не единственной, кто посчитал нужным пойти на данный шаг. Как оказалось, жители этого региона весьма склонны к оригинальной смене своих имен и фамилий. В 2017 году в Екатеринбурге таких насчитывается уже 487 человек.

- Самыми необычными именами, которые свердловчане выбирали для себя, стали Лурье, Тэсс и Берендей. Один из мужчин решил стать Люцифером. А вот традиционные фамилии жители области меняли на Сочи, Фэсмон, Тейлор и Балагуров, - рассказала ИА «Znak» заместитель начальника управления регионального ЗАГС Лариса Никонова.

Конечно, по закону граждане России могут хоть каждый день менять свое имя, однако есть некоторые правила. Например, имя и фамилия не должны содержать в себе цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, знаков препинания за исключением дефиса, а также матерных слов, рангов и титулов.