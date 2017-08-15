Вместо обещанной городу парковки сочинский бизнесмен решил открыть супермаркет Власти курорта добиваются ареста имущества и расторжения договора аренды земли

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Вместо обещанной парковки бизнесмен решил открыть в центре Сочи офисы и магазины. За нецелевое использование земельного участка ему теперь грозит арест имущества и расторжение договора с муниципалитетом.

«Данный объект на улице Орджоникидзе строился в рамках олимпийской программы для разгрузки центральной части города, исключительно как парковка. В связи с этим земельный участок был реализован не с торгов, а по упрощенной процедуре. С обязательным условием, закрепленным юридически – не менять назначение ни земли, ни объекта», - поясняют в пресс-службе администрации Сочи.

Однако у предпринимателя на данный участок были свои планы. На первом этаже здания он намеревался разместить супермаркет, а на втором - офисные помещения. Узнав о самоуправных действиях гражданина власти Сочи обратились в органы правопорядка и в суд с требованием расторгнуть договор аренды на землю, в связи с нецелевым использованием участка. Готовится также исковое заявление в суд об аресте и запрете эксплуатации данного объекта.

«Всего в центре Сочи в рамках олимпийской программы было предусмотрено строительство трех парковок – на ул. Конституции, Гагарина и Орджоникидзе. И если в первых двух предусматривалось наличие коммерческих площадей, то объект на Орджоникидзе в полном объеме предназначался для стоянки авто», - уточняют в пресс-службе мэрии курорта.

Власти города будут добиваться, чтобы данный объект использовался исключительно как парковка в интересах жителей и гостей.