Вручением паспортов и праздничными концертами встретят День флага России в Сочи
Празднование Дня Государственного флага России в Сочи завтра стартует в 11.00 на площади Южного мола Сочинского морского порта открытием ярмарки мастеров прикладного искусства. Свои работы на суд зрителей представят более 30 художников курорта.
Официальная часть мероприятия начнется в 18.00 с торжественного исполнения Гимна России и выноса большого флага.
«Глава города Анатолий Пахомов и председатель Городского собрания Виктор Филонов вручат паспорта юным сочинцам. Свой первый документ получат школьники, достигшие 14-ти лет, которые принимают активное участие в жизни города - отличники, победители и призеры творческих и спортивных состязаний. Затем на сцене состоится концерт лучших творческих коллективов Сочи», - сообщают в пресс-службе муниципалитета.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
- 0