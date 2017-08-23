После массовых жалоб отдыхающих на пляжах Сочи вновь начались проверки Претензии возникли к семи арендаторам береговой линии

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В Сочи продолжаются проверки городских пляжей. Главное, на что обращают внимание специалисты специальной комиссии – это обеспечение мер безопасности на береговой линии.

В Лазаревском районе претензии возникли к пяти арендаторам пляжной территории, в Центральном районе – к двум. У каждого из предпринимателей есть десять дней, чтобы устранить недочеты и ошибки, а именно переделать огрехи по благоустройству, запретить использовать небезопасные для жизни аттракционы, отправить на штрафстоянку нелегальные катамараны. Если за это время ситуация не улучшится, с бизнесменами будет расторгнут договор аренды.

«Для неопытного отдыхающего прибрежная полоса – зона риска. В 30-ти градусную жару можно получить тепловой или солнечный удар. Однако на территории одного из пляжей микрорайона Мамайка нет даже аспирина. Как и врачей в медпункте. При таких недостатках пляж к эксплуатации запрещается», - поясняют в пресс-службе администрации Сочи.

В разгаре пик туристического сезона. И контролю за организацией отдыха уделяется повышенное внимание. Каждый день в рейды во всех районах курорта выходят сотрудники администрации курорта, полиции и государственной инспекции по маломерным судам.

Напомним, с начала летнего сезона-2017 на горячую линию Общественной палаты России поступило более 800 обращений. Чаще всего нарекания туристов вызывал неприветливый персонал, проблемы с перелетом и плохая инфраструктура в Анапе, Геленджике и Сочи.