«Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника» В Сочи стартует образовательная экспедиция













Впервые в Кавказском заповеднике школьники построят экотропу для маленьких туристов в рамках всероссийского проекта En+ Group «Заповедная смена».

Сочи, 22 августа 2017 года, — Стартовала образовательная экспедиция: «Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника». В течение недели школьники из Москвы, Абакана и Ангарска построят в заповеднике экологическую тропу, посетят Олимпийский парк и пройдут образовательный квест в сочинском аэропорту в рамках всероссийского образовательного проекта En+ Group «Заповедная смена».

Важным событием смены станет работа по созданию новой экологической тропы для маленьких туристов «В гостях у зубра», маршрут которой будет пролегать до заповедника. Экотропа для маленьких туристов будет иметь протяженность всего 300 м (средняя протяженность экотроп — 10 км) и будет очень проста в прохождении. Для работы школьников разделят на две команды, одна из которых в начале смены займется разработкой проекта экотропы, а другая — ее постройкой. Акция пройдет 23 августа в рамках всероссийского экомарафона En+ Group «360 минут».



Особенностью смены станет экскурсия в современный отель «Имеретинский» 4*. Здесь школьники пройдут образовательный квест, который направлен на изучение работы различных служб отеля: от кухни до инженерного оснащения. На практике ребята узнают о взаимосвязи всех служб отеля, которые обслуживают ежедневно более 400 человек.

Впервые в смене примут участие 25 детей из Москвы, а также из сибирских городов. «Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника» — одно из событий проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаскаи «Вольное Дело» при поддержке национального фонда «Страна заповедная».



В начале смены ее участники посетят объекты в Олимпийском парке, а также трассу гонок «Формула-1». На следующий день школьники поднимутся на гору Табунная, которая находится на высоте 2000 м над уровнем моря. По пути юные экологи попадут в пихтовый лес, за которым открываются красоты альпийской зоны. На вершине горы Табунной участники смены увидят вершины главного Кавказского хребта.



Также во время смены в рамках экологического блока ребята прослушают лекцию научного сотрудника Кавказского заповедника об антропогенном влиянии на охраняемые природные территории и об опыте их восстановления. Все полученные из лекции и экскурсий знания участники смены смогут применить на практике — каждая команда в конце смены должна будет представить свой проект об улучшении условий Кавказского заповедника для туристов.



В рамках промышленного блока школьники посетят Международный аэропорт Сочи и пройдут образовательный квест на понимание принципов работы объекта. В аэропорту они побывают в таможенных отделах, в «чистой зоне», в багажном отделении - там, куда не попадают пассажиры.

Сергей Шевелев, директор Кавказского заповедника:

- Это уже четвертая образовательная экспедиция в Кавказском заповеднике. Каждая смена нацелена на практический результат - дети создают проекты, которые заповедник внедряет в работу - образовательные квесты, путеводители, экотропы. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с программой «Школы нового поколения» и группой компаний En+ в рамках экологического просвещения молодежи и волонтерских проектов.

Елена Орлова, руководитель программы «Школа нового поколения»:

— Экспедиция даст возможность школьникам из Краснодарского края, Сибири, Москвы увидеть, как работает туристический бизнес изнутри - с помощью нового интересного квеста по крупному отелю, и как работают различные службы аэропорта Сочи. Это необычные объекты, которые изучают дети именно в этой экспедиции. Школьники проявляют присущую каждому способность удивляться и стремление задавать вопросы — окружающему миру, людям, себе самому. То есть, реализовать все принципы, заложенные программой «Школа нового поколения».

Мария Грачева, руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+ Group:

— Проект «Заповедная смена» направлен не только на воспитание в подрастающем поколении экологической культуры, но и на повышение социальной активности. На протяжении каждой смены ребята готовят экологический проект, который должен решать определенные задачи как заповедника, так и всего региона. Статья дохода Кавказского региона — это увеличение туристического потока. Поэтому одной из задач смены было решение таких вопросов как привлечение туристов, улучшение условий для их пребывания, а также сохранение экологии региона.

О проекте «Заповедная смена»

«Заповедная смена» (заповеднаясмена.рф) — всероссийский эколого-просветительский проект En+ Group, направленный на популяризацию заповедной системы России. Он включает серию круглогодичных эколого-промышленных экспедиций на территории российских заповедников и национальных парков. Всего по стране запланировано 20 таких смен. Каждая экспедиция совмещает два образовательных блока: экологический и промышленный. Первый предполагает изучение специфики того или иного заповедника и ориентирован на экологическое просвещение школьников. Вторая часть экспедиции проходит в формате образовательного квеста на территории действующих предприятий. Мероприятия проекта «Заповедная смена» включены в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках празднования 100-летия заповедной системы России. Проект организован компанией En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Об En+ Group

En+ Group (www.enplus.ru) — ведущий мировой вертикально интегрированный производитель гидроэлектроэнергии и алюминия. Активы компании включают в себя электростанции мощностью 19,7 ГВт, более ¾ из которых приходится на ГЭС, и контрольный пакет акций второго по размеру в мире производителя алюминия ОК РУСАЛ, чьи заводы способны производить 4,2 млн т алюминия в год и являются основным потребителем вырабатываемой энергии. Ключевой регион работы En+ Group — Восточная Сибирь. Консолидированная выручка En+ Group в 2016 году составила $9,8 млрд. Компания реализует уникальную комплексную программу защиты озера Байкал, включающую в себя не только экологические, но и культурные мероприятия; активно взаимодействует с авторитетными российскими и международными экологическими организациями, среди которых Всемирный фонд дикой природы (WWF), национальный фонд «Страна заповедная», некоммерческие партнерства «Большая байкальская тропа», «Возрождение земли Сибирской» и «Защитим Байкал вместе».

О национальном фонде «Страна заповедная»

Национальный фонд «Страна заповедная» (www.zapovedland.ru) учрежден в ноябре 1999 года. Решение о создании фонда принято в рамках реализации программ по участию бизнеса в «Глобальном договоре» — инициативе ООН, направленной на активное вовлечение деловых кругов в реализацию корпоративной социальной и экологической ответственности. Основной миссией фонда стало укрепление сотрудничества между гражданским обществом, властью и бизнесом в сохранении национального достояния России — уникальной системы особо охраняемых природных территорий. Фонд «Страна заповедная» — социально-экологический проект, объединяющий в своей деятельности государственные и общественные природоохранные организации, представителей законодательной и исполнительной властей всех уровней.

О Фонде Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» (www.volnoe-delo.ru) — одна из крупнейших российских частных благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска (Председатель Наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере благотворительности в 50 регионах России, его благополучателями стали более 86 000 учеников, 4000 учителей, 8000 студентов вузов и техникумов, 4000 ученых, а также более 1100 учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта, религиозных и иных организаций.

В 2016 году Олег Дерипаска был удостоен государственной награды — знака отличия «За благодеяние», в 2014-м стал лауреатом премии Министерства культуры РФ «Меценат Года культуры». С 2013 года Дерипаска ежегодно входит в список крупнейших российских благотворителей по версии агентства Bloomberg. В 2013 году вошел в рейтинг российских меценатов журнала Forbes.

В 2016 году Фонд «Вольное Дело» вошел в топ-12 крупнейших российских благотворительных фондов по версии Forbes, в 2015-м — в топ-10 крупнейших благотворительных фондов России по версии МИА «Россия сегодня», с 2015 года признается журналом «Огонек» одним из крупнейших частных благотворительных фондов в России.

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