Поборы или вынужденная мера? Сочинцы могут пожаловаться на неправомерные денежные сборы в школах

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Меньше чем через неделю лето закончится, а вместе с ним и школьные каникулы. Ребятишки вновь сядут за парты, а мамы и папы отправятся на родительские собрания, где придется «раскошеливаться» на нужды класса, охрану и покупку мебели. Законно ли на родительские деньги делать ремонт в классе, приобретать ксерокс или кулер для воды? На все эти вопросы готовы ответить операторы горячей линии, открытой Общественной палатой РФ.

- Поводом для проведения горячей линии стали многочисленные жалобы родителей на незаконные денежные сборы на нужды школы: ремонт, охрану, учебные пособия, подарки учителям, технику, мебель и т.д, - поясняет инициативу председатель Комиссии ОП РФ по образованию Людмила Дурова. - Эта информация позволит выявить нарушения, информация о которых будет передана в компетентные органы, а также оценить общее состояние системы школьного образование в РФ и готовность школ к новому учебному году.

Обратиться на горячую линию родители школьников могут по телефону 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный.

Время работы: с понедельника по четверг с 9 до 18, в пятницу - с 9 до 16:45