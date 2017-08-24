«Заповедная смена» En+ Group в Сочи. Как совместить крупный бизнес и экологию На Красной поляне стартовала образовательная экспедиция для школьников «Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника»

Уникальная возможность увидеть дикую и завораживающую природу Кавказского заповедника, пройтись по самым потаенным местам популярного в Сочи отеля и узнать, как устроена воздушная гавань главного курорта страны вновь появилась у российских школьников. 25 подростков из Москвы, Иркутской области, республики Хакасии и Краснодарского края, став участниками проекта «Заповедная смена», который является частью комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий, отправились в увлекательную экспедицию «Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника». Во время посещения воздушных ворот Олимпийской столицы юные исследователи побывали там, куда обычным пассажирам вход категорически запрещен. Перед школьниками легко открывались двери таможенных отделов, «чистой зоны» и багажного отделения. Квалифицированные специалисты аэропорта, выступавшие в роли гидов, с удовольствием отвечали на все вопросы любознательных детей. Вернувшись домой они поделятся со сверстниками полученной информацией и обязательно расскажут, для чего заземляются самолеты при заправке и зачем над взлетной полосой звучат записанные голоса хищных птиц.

- В программе «заповедной смены» три направления: образование, экология, производство. Знакомство с аэропортом - так называемая производственная практика для школьников. Всего по стране от Кавказа до Владивостока проходит 20 таких смен, - поясняет научный руководитель проекта «Школа нового поколения» Ренальд Лачашвили. – Дети устают от традиционной учебы, поэтому мы стараемся дать им необходимые знания такими нестандартными способами. Образовательные экспедиции позволяют подросткам получать «живую» информацию и выбрать профессию, которая будет приносить удовольствие. А также узнать, как на производстве занимаются экологией и как производство влияет на экологию и особо охраняемые территории.

Показать путь дальнейшего развития и придать производственной экскурсии экологический смысл в полной мере получилось у сотрудников отеля «Имеретинский». Генеральный менеджер гостиничного комплекса Владимир Лысенко на собственном примере рассказал ребятам, как случай может полностью переменить жизнь и подарить профессию, которая будет не только приносить хороший доход, но и доставлять удовольствие. Закончив обучение по технической специальности и проработав в аэропорту несколько лет, он в свое время получил предложение, от которого не смог отказаться. Сегодня у топ-менеджера за плечами 15 лет успешной работы в туристической отрасли и огромное множество реализованных проектов.

- Все великие люди говорят, если вы хотите иметь успех вы должны найти свое ремесло, которое приносит удовольствие, - уверен Владимир Лысенко. - Это очень сложно сделать в молодом возрасте. И именно такая практика помогает подросткам утвердиться в правильности выбора или открыть для себя иные горизонты. Это еще одна возможность найти себя, ведь главное в жизни делать то, что нравится. В рамках проекта «Заповедная смена», который является частью комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий, школьники также познакомились с экологическим направлением нашего отеля. К примеру, узнали, что установка датчиков движения для включения света позволяет экономить до 85 процентов электроэнергии.

И действительно, оказавшись в «закулисье» гостиничного комплекса и тщательно исследовав номерной фонд, отдел продаж, службу безопасности и другие объекты инфраструктуры, особое внимание детей привлекла прачечная. Юных экологов интересовало, куда сливается грязная вода, после стирки несколько сотен килограмм белья. «Не в Черное ли море?», - беспокоило подрастающее поколение. Сотрудники «Имеретинского» поспешили успокоить подростков, все стоки отеля уходят в городскую канализацию и никак не загрязняют морскую воду. Этот еще раз доказало, что компания En+ Group создала не просто образовательную программу, а сформировала особую систему экологического воспитания.

В рамках всероссийского экологического образовательного проекта «Заповедная смена» педагоги и организаторы помогают школьникам преодолеть разрыв между теоретическими знаниями и реальными производственными практиками. Участники экспедиции получают минимум готовой информации на начальном этапе, поэтому большую часть ответов им приходится добывать самостоятельно, выполняя игровые задания. Такой формат обеспечивает глубокое погружение детей в процесс познания и высокий уровень усвоения материала.

После «Имеретинского» школьники посетили «Сочи Автодром», где профессиональные экскурсоводы рассказали об истории появления Формулы 1 в России и показали самые интересные объекты автоспортивного комплекса. Участники «Заповедной смены» узнали, как устроен быт гонщика на трассе, сколько механиков нужно, чтобы собрать автомобиль из 8 000 деталей, и почему у каждой команды в штате есть свой повар.

- Все три объекта, которые мы посетили, были очень интересными, - делится эмоциями ученик гимназии №8 города Ангарск Захар Волошко. – Особо познавательным для меня стал квест по аэропорту, поскольку давно хотел посмотреть, как работают погрузочные ленты. Вероятнее всего, моя будущая профессия будет связана именно с аэропортом. Став участником программы «Школа нового поколения», я получаю огромное количество полезной информации. В отличие от обычной школы, здесь большое внимание уделяется внеурочному образованию. Образовательные экспедиции, сессии, школа СМИ помогают мне стать более открытым и общительным.

Экспедиция «Сочи: от аэропорта до Кавказского заповедника» проходит в рамках проекта «Заповедная смена». Это всероссийский эколого-просветительский проект En+ Group, направленный на популяризацию заповедной системы России. Он включает серию круглогодичных эколого-промышленных экспедиций на территории российских заповедников и национальных парков. Всего по стране запланировано 20 таких смен. Каждая экспедиция совмещает два образовательных блока: экологический и промышленный. После прохождения квестов на территории действующих предприятий Сочи, школьники приступят к изучению специфики Кавказского заповедника. Самым важным событием смены станет работа по созданию новой экологической тропы для самых маленьких туристов «В гостях у зубра» протяженностью всего 300 м. Для осуществления проекта школьников разделят на две команды, одна из которых займется разработкой проекта экотропы, а другая - ее постройкой. Акция пройдет в рамках всероссийского экомарафона En+ Group «360 минут».

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