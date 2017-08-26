Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Простая арифметика: сколько стоит собрать ребенка в школу в Сочи Больше половины респондентов считает, что основными затратами станут приобретение школьной и спортивной формы





В преддверии 1 сентября эксперты Avito провели опрос и выяснили, какую сумму пользователи сайта планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году.

На подготовку к школе большинство опрошенных россиян готовы выделить на каждого ребенка от 5 до 10 тысяч рублей. 26,3% респондентов решили потратить 10 000-20 000 рублей. В основном это родители одного ребенка.

По мнению 52,6% участников исследования, наиболее значительными расходами в структуре «школьного» бюджета станут затраты на приобретение школьной формы, спортивной одежды и обуви. В прошлом году аналогичного мнения придерживалось почти 80% опрошенных. Интересно, что в многодетных семьях доля расходов на школьную форму для младшего ребенка больше, чем для среднего и старшего.

В опросе приняли участие более 800 респондентов из разных городов России, большая часть из которых являются родителями одного ребенка (54,7%), 11% – двоих, 2,7% – троих и более детей.

Как сэкономить?

Как и годом ранее, россияне ищут возможности сократить расходы на подготовку к школе. Более того, число рациональных пользователей немного увеличилось: если ранее экономить не планировали более 51% респондентов, то в этом году показатель сократился до 50,4%

Многие из тех, кто планирует сократить расходы, собирается искать необходимые товары на вторичном рынке, в том числе на сайтах объявлений. Подобной возможностью готовы воспользоваться 19,1% интернет-пользователей (на 1% больше, чем годом ранее). Аналогичное количество пользователей, 19%, обратится к друзьям и коллегам, у которых есть дети старшего возраста. Помощь государства – единовременные выплаты, компенсации в рамках региональных программ поддержки многодетных семей – рассматривают 3,5% респондентов.

Дополнительное образование

Почти 80% опрошенных закладывают в «школьный» бюджет расходы на дополнительное образование. При выборе формата факультативных занятий большинство (49,5%) отдает предпочтение кружкам и секциям. 24,7% участников опроса, преимущественно родители старших школьников, планируют записать детей к репетиторам, а 23,3% – на подготовительные курсы при колледжах и университетах.

По мнению 52,2% респондентов, оптимальная стоимость дополнительных занятий не должна превышать 5 000 рублей в месяц. Увеличить бюджет до 10 000 рублей готовы 26,9%, а до 20 000 рублей – 14,8% опрошенных. 6,1% родителей планируют выделить на дополнительное образование детей более 20 000 рублей в месяц.