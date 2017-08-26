Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Да и на небе тучи. Синоптики «не делают» погоду в Сочи Метеорологи развеяли один из мифов горожан

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Когда длительное время отличная погода радует сочинцев теплыми деньками и отсутствием осадков, мало, кто верит, что это случайность. А если в этот момент на курорте отдыхает, кто-то из правительства, то разговоры только о разгоне облаков и «расстреле» туч. Специалисты развеяли миф об искусственном вмешательстве в погодные условия. На заседании экологического совета с участием руководителей федеральных ведомств и специалистов в области историко-культурного наследия, эксперты заявили, что резкие перемены погоды связаны исключительно с климатическими условиями на курорте. В качестве дополнительных факторов называются влияние гор и моря.

Самым главным аргументом синоптиков является дороговизна технологии. По данным пресс-службы администрации Сочи, стоимость одного применения химических распылителей составляет около ста миллионов рублей. Такие расходы осуществляются исключительно во время ключевых государственных праздников в городах федерального значения. Например, в Москве в честь Дня Победы. Более того, для разгона облаков истребители, под контролем соответствующих госслужб, должны распылить активные компоненты за несколько сотен километров от населенного пункта. В приграничном городе, такие методы недопустимы.

«Могу авторитетно заверить. В Сочи никогда не проводились и не проводятся активные воздействия с целью либо ликвидации осадков, либо их усиления. Эти работы очень дорогостоящие, и не целесообразно их проводить. Фактов проведения нет. Все это на уровне разговоров и слухов, - рассказал начальник ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей» Олег Лысак.