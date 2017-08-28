Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

ООО «Сочиводоканал» предупреждает об угрозе исчезновения воды в домах горожан Сотрудники компании написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину

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Сотрудники ООО «Сочиводоканал» уверены, что на курорте под надуманным предлогом происходит рейдерский захват хорошо налаженного бизнеса, приносящего стабильный доход. В связи с этим, работники предприятия обеспокоены тем, что в скором времени могут лишиться работы, а значит стабильности и благополучия. Последней попыткой спасти компанию стало открытое письмо президенту России Владимиру Путину «О недопущении досрочного расторжения договора аренды без предусмотренной законом процедуры обжалования судебного решения».

«Мы, сотрудники, крайне обеспокоены ситуацией, искусственно созданной вокруг нашего предприятия. Второй год продолжаются попытки Администрации Сочи расторгнуть договор аренды комплекса сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения г. Сочи, заключенный между администрацией Сочи и ООО «Сочиводоканал» 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет», - говорится в письме.

На такой отчаянный шаг ООО «Сочиводоканал» пошел после того, как Арбитражный суд Краснодарского края 31 июля 2017 года удовлетворил исковые требования администрации города Сочи о досрочном расторжении договора аренды с коммунальщиками. Причем муниципалитет настаивает на немедленном расторжении договора, не дожидаясь окончания предусмотренной законом процедуры обжалования.

Заседание Арбитражного суда Краснодарского края, на котором возможно принятие решения, в результате которого произойдет немедленное расторжение договора аренды, назначено на 30 августа. То есть уже 31 августа стабильное функционирование сложной системы водоснабжения и водоотведения Сочи может быть поставлено под угрозу, предупреждают в пресс-службе коммунального предприятия.

«Существует определенная законом процедура разрешения судебных споров, которую мы, как законопослушные граждане, вместе с руководителями ООО «Сочиводоканал» готовы пройти до конца. Немедленное исполнение решения суда до истечения срока обжалования применяется только в крайних случаях, к каковым ситуация с Сочинским водоканалом, стабильно и в полную силу работающим предприятием, не относится. Дайте нам спокойно работать, а ООО «Сочиводоканал» полностью, в соответствии с законодательством РФ, пройти всю процедуру подачи и рассмотрения апелляций. И пусть восторжествует Закон, а не пресловутый административный ресурс», - требуют работники Сочинского водоканала.

Между тем, сообщения об авариях на водопроводах не сходят с информационных лент. Последний прорыв трубы произошел 25 августа на улице Пластунская. Тонны воды, брызгая во все стороны, в считанные минуты превратили автомобильную трассу в реку. Нехватку холодной воды жители некоторых районов курорта испытывают до сих пор. Периодически это благо цивилизации пропадает во всех домах Олимпийской столицы. Однако руководство ООО «Сочиводоканала» по-прежнему пытается убедить сочинцев и отдыхающих здесь туристов в том, что проблем с водоснабжением в городе нет.