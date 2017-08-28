Возможно, что он был не первым и не последним за сегодняшний день

Сочинка претендует на звание "Миссис Вселенная" Борьба за этот титул уже началась

Автор фото: Sochi.LIFE

Накануне стало известно о том, что наша землячка, Анна Мороз, уже удостоившаяся звания "первая Вице-миссис России" представит страну на конкурсе "Миссис Вселенная".

Конкурс начался уже 26 августа в городе Дурбан Южно-Африканской республики. Для участия в нём съехалось более 80 замужних женщин с детьми. Помимо cочинки от России на конкурс приехали: Варвара Васильева (миссис Якутия), Наталья Шабатько (миссис Волга), Наталья Стешенко (миссис Москва), Александра Данилюк (миссис Россия-Европа) и Ольга Половкова — жительница Севастополя, получившая гран-при «Мама года», сообщают "Кубанские новости".