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Гей-парада не будет. Власти Сочи отказали в проведении ЛГБТ-акций на курорте Активисты движения грозят муниципалитету европейским правосудием

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Отказ властей Сочи в разрешении на проведение «гей-парада» и двух ЛГБТ-митингов вызвал бурю негодования у руководителя правозащитного проекта Николая Алексеева. Акции планировалось провести в поддержку легализации в России однополых браков и открытия Дома ЛГБТ-гордости во время Чемпионата мира по футболу.

Свое решение администрация курорта обосновала запретом гей-пропаганды среди несовершеннолетних в России.

«Принимая во внимание нормы действующего законодательства, направленного на защиту таких конституционно значимых ценностей, как семья и детство, а также на предотвращение причинения вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию, согласование проведения указанных публичных мероприятий не представляется возможным», - говорится в ответе муниципалитета Сочи ЛГБТ-активисту.

Запрет на проведение акций Алексеев планирует обжаловать в Центральном районном суде Сочи. При необходимости он готов довести дело до Европейского суда по правам человека.

Чуть ранее, авторы заявок предлагали открыть в Сочи Дом ЛГБТ-гордости, а Геленджик сделать курортом для сексуальных меньшинств.