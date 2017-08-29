Отдыхающих унесло в открытые воды на надувном матрасе

Изворотливые водители продолжают придумывать варианты спасения своих автомобилей от эвакуаторов

Из-за аварии центр Адлера остался без воды Весь день жителям Адлерского района предстоит провести без водоснабжения

Автор фото: https://telegraf.com.ua

Сегодня, 29 августа, в Сочи, на водоводе диаметром 300 мм по ул. Богдана Хмельницкого проводятся аварийно-ремонтные работы. Из-за этого без воды останутся следующие абоненты:

- жители улицы Кирова, Ульянова, Свердлова, Ленина (частично), Калинина, Просвещения, Богдана Хмельницкого, пер. Богдана Хмельницкого, улицы Крупской, Гвардейская, Павлика Морозова, 8 Марта.

Воду обещают дать к 20:00. Над тем, чтобы устранить неполадки как можно скорее работают 6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".