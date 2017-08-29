Из-за аварии центр Адлера остался без воды
Сегодня, 29 августа, в Сочи, на водоводе диаметром 300 мм по ул. Богдана Хмельницкого проводятся аварийно-ремонтные работы. Из-за этого без воды останутся следующие абоненты:
- жители улицы Кирова, Ульянова, Свердлова, Ленина (частично), Калинина, Просвещения, Богдана Хмельницкого, пер. Богдана Хмельницкого, улицы Крупской, Гвардейская, Павлика Морозова, 8 Марта.
Воду обещают дать к 20:00. Над тем, чтобы устранить неполадки как можно скорее работают 6 человек и 2 единицы специальной техники, сообщают в пресс-службе ООО "Сочиводоканал".
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