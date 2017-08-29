Власти Сочи: ООО «Сочиводоканал» способен повлиять на бесперебойную подачу воды У администрации курорта имеется информация о недобросовестных действиях со стороны коммунальщиков

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Досрочно расторгнуть договор аренды муниципального имущества с ООО «Сочиводоканал» администрацию курорта вынудили многочисленные обращения абонентов о ненадлежащем качестве услуг водоснабжения и водоотведения. Результаты соответствующих проверок показали, что оборудование, входящее в состав муниципальной казны, используется неэффективно. Возникли серьезные вопросы и к соблюдению требований его эксплуатации.

- Действия ООО «Сочиводоканал», отказ этой организации возвращать имущество городу, вынудили муниципалитет обратиться, на правах собственника, в суд за защитой своих законных прав и интересов, - уверяют в пресс-службе муниципалитета. - Подача заявления о немедленном исполнении принятого судебного акта обусловлена тем, что ООО «Сочиводоканал», в сложившихся обстоятельствах, не принимает должных мер по обеспечению сохранности муниципального имущества, пока еще находящегося в его распоряжении. Кроме того, у администрации имеется информация о недобросовестных действиях со стороны ООО «Сочиводоканал», способных негативно повлиять на бесперебойную работу городской системы водоснабжения и водоотведения. В частности, речь идет о демонтаже и перемещении оборудования с объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения. А также о понуждении работников, под страхом увольнения, к оформлению заявлений о нежелании работать в иных организациях, кроме ООО «Сочиводоканал» до момента перевода в другую специализированную компанию.

В мэрии курорта также добавляют, что коммунальщики при желании могут обжаловать принятый по делу судебный акт, а не дестабилизировать обстановку, нагнетая социальную напряженность как в рабочем коллективе, так и у населения.

В случае, если договор муниципалитета с ООО «Сочиводоканал» все же будет расторгнут, имущество вернется городу. Но на сотрудниках предприятия это никак не отразится.

- 99,9 % работников мы предложим остаться на своих местах и в своих должностях. У нас общая задача – качественное водоснабжение наших абонентов, организация водоотведения, модернизация сетей. Изменения могут коснуться лишь топ-менеджеров коммерческого предприятия. Соответственно, и заработных плат руководства. Для муниципальных предприятий существуют ограничения по их начислению, - подчеркнул первый заместитель главы города Мугдин Чермит.