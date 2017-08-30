Жители Сочи вновь остались без воды

Причиной отсутствия водоснабжения стала очередная авария по ул. Медовая
Жители Сочи вновь остались без воды
Автор фото: http://krymok.ru

Очередная авария на водопроводе по ул. Медовая в районе строительства ЖК «Курортный» лишила воды жителей нескольких районов Сочи.

- Временно без водоснабжения остались поселки Хоста, Кудепста, микрорайоны Мацеста, Бытха, село Раздольное. в Адлере: улицы Медовая, Белых акаций, Орбитовская, Православная (частный сектор), Троицкая, - говорится на сайте ООО «Сочиводоканал».
Аварийно-восстановительные работы начались 29 августа 2017 года в 22.40 и продлятся до 17.00 30 августа. Восстановление водоснабжения будет происходить по мере заполнения системы.

Более того, сегодня в связи с техническими работами на сервере ООО «Сочиводоканал» не работают личные кабинеты абонентов, не принимаются показания приборов учета и не осуществляется электронная оплата квитанций.

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Теги: новости Сочи нет воды авария на водопроводе
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