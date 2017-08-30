В Сочи в День знаний завяжут гигантские банты и бесплатно раздадут мороженое

«Примерить» традиционное украшение школьниц смогут все желающие
В Сочи в День знаний завяжут гигантские банты и бесплатно раздадут мороженое
Автор фото: http://kanzazhi.ru

В День знаний сочинские декораторы решили удивить ребятишек и создать из 72 квадратных метров белоснежной органзы гигантские банты. «Примерить» традиционное украшение школьниц и сделать снимок на память все желающие смогут в специально отведенной фотозоне «Сочи парка».  

1 сентября посетителей парка развлечений также ожидают конкурсы с памятными подарками для всех участников, различные игры и квесты. Главным событием праздника станет парад первоклассников, который завершится раздачей бесплатного мороженого.

Более того, организованные группы первоклашек получат возможность бесплатно посетить аттракционы, а для остальных гостей предусмотрены значительные скидки, сообщает пресс-служба «Сочи Парка».

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Теги: новости Сочи 1 сентября Сочи Парк
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