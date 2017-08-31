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Общественный транспорт в Сочи изменит схему движения Ограничения в движении для неаккредитованного транспорта вводятся в период проведения «Новой волны»









В период проведения «Новой волны», с 8 по 14 сентября, с 18-00 до 24-00 вводится ограничение движения для неаккредитованного транспорта на Олимпийском проспекте. В связи с этим на маршрутах №57к, № 100, №125с, № 135 отменяются остановки по пути следования, как в прямом, так и в обратном направлении:

№ 57к «аэропорт Сочи – ж/д вокзал Олимпийский парк – с/х Россия» - на ж/д вокзал Олимпийский парк в прямом и обратном направлении по ул. Казачьей;

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в обратном.

125с «МТРК «МореМолл» - ж/д вокзал Сочи – ж/д вокзал Адлер – с/х Россия – ж/д вокзал Олимпийский парк» - на ж/д вокзал Олимпийский парк в прямом и обратном направлении по ул. Казачьей;

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в обратном.

7. Жилые дома в обратном.

9. Медиацентр в обратном.

№ 135 «ТЦ «Новый век» -ж/д вокзал Олимпийский парк - ул. Ленина - аэропорт Сочи - село Молдовка – ПГТ Красная Поляна - село Эсто-Садок - ГК Лаура – ГЛК Роза-Хутор» - в прямом направлении: от ост. «Южные культуры» по ул. Каспийской, съезд на ул. Триумфальную, далее по ул. Казачьей к ж/д вокзалу Олимпийский парк, в обратном направлении: выезд по ул. Чемпионов.

1. КЦ Ледовый Куб прямое и обратное.

2. ЛД Большой прямое и обратное.

3. ЛА Шайба прямое и обратное.

4. Стадион Фишт прямое и обратное.

5. Сочи-Парк прямое и обратное.

6. центр Сириус в прямом.

7. Азимут 3* в прямом

8. Жилые дома прямое и обратное.

9. Медиацентр прямое и обратное.

№ 100 «ост. КИЦ Некрасовское - село Веселое – пос. Мирный - ж/д вокзал Адлер»

1.Богатырь прямое и обратное.