Власти Сочи против «Сочиводоканала». Платить или не платить, вот в чем вопрос Заложниками спора муниципалитета и коммунальщиков могут стать простые горожане

Автор фото: https://kazanfirst.ru

Судебные тяжбы между администраций курорта и ООО «Сочиводоканалом» похоже подходят к логическому завершению. Точку в противостоянии вчера поставил Арбитражный краевой суд, который постановил досрочно расторгнуть договора аренды на имущество с коммерческим предприятием.

- Мы решили забрать свое имущество в связи с его неэффективным использованием. Чтобы инвестиционная программа была действенной, чтобы устранить и предотвратить все аварии, - озвучил позицию мэрии курорта первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.

Как обещают власти курорта, на абонентах эта ситуация никак не отразится. Разве что уменьшится ежемесячная сумма в квитанциях. МУП Водоканал, в ведение которого перейдет все оборудование, будет применять свои тарифы, они ниже тех, что были установлены ООО «Сочиводоканал» - на 10% на водоснабжение, на 30% - на канализацию. Новые квитанции сочинцы начнут получать уже в конце сентября.

А, вот квитанции, которые приходят от ООО «Сочиводоканала», на которых в качестве получателя денежных средств значится ООО «АБВК-Сервис», власти города оплачивать не рекомендуют.

- Все счета ООО «Сочиводоканала» сейчас арестованы. И в связи с этим коммерческого предприятия привлекло посредника – фирму, на счет которой сочинцы должны перечислять оплату, - поясняют в пресс-службе администрации Сочи. - Но гарантии, что эти средства пойдут в счет оплаты услуг, никто дать не может. Поэтому, чтобы деньги не были потеряны, сочинцам рекомендуют оплачивать квитанции, которые поступят уже со счетами МУП «Водоканал».

Однако у ООО «Сочиводоканала» совершенно иная позиция. В компании настаивают на том, чтобы оплата за предоставленные услуги в августе была осуществлена вовремя.

- В полном соответствии с Законодательством РФ ООО «АБВК-Сочи» наделено правом сбора абонентской платы за услуги ООО «Сочиводоканал». В случае несвоевременной оплаты за уже оказанные в августе 2017 года включительно услуги, ООО «Сочиводоканал» будет использовать предоставленную законом возможность взыскивания задолженности, - настаивают в отделе по связям с общественностью коммерческого предприятия.

Несмотря на заверения мэрии о том, что бояться нечего и счета можно не платить, у многих сочинцев остаются сомнения. Ведь никому не хочется платить больше, разговаривать с коллекторами или бегать по судам в поисках правды. И получается, что в данном противостоянии двух субъектов обычные горожане становятся заложниками ситуации, в которой решение платить или не платить каждый принимает самостоятельно.

Однако не стоит забывать, что с 1 января 2017 года за однократный пропуск платежа законодательство не предусматривает наказание. Штраф налагается только с 31 дня отсутствия оплаты по коммунальным услугам.