В Сочи откроют три современных школы с новейшим оборудованием В учебные классы закупят мультимедийные комплексы, интерактивные экраны и современные парты

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Для развития системы образования в Сочи реализуются несколько проектов. Сразу три новых образовательных учреждения в этом году распахнут свои двери для сочинских школьников. Отправиться на уроки смогут юные жители Верхней Беранде, Совет-Квадже и села Веселое.

В селе Веселое в школе №100 ведется строительство дополнительного блока, но, по сути, это полноценная школа. Трехэтажное здание для начальных классов рассчитано на 400 учеников. Сюда также закупят мультимедийные комплексы, интерактивные экраны и современные парты. Кроме того, в здании предусмотрены свой пищеблок на 200 мест, а также актовый и спортивный залы. У первоклашек будут собственные гардеробные и санузлы. Финансируется проект за счет федерального и краевого бюджетов. На сегодняшний день, здесь уже проложена вентиляция и система теплоснабжения.

- Это большой подарок, проект в окончательном варианте стоит 360 миллионов рублей. Работа идет, засучив рукава, строители работают грамотно, сейчас даже опережая сроки. Достойно мы завершим строительство, в декабре месяце получим ввод в эксплуатацию и 11 января заведем наших детей в новое здание, - пообещала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Сочи является лидером по строительству социальных объектов в крае. Массовое строительство средних общеобразовательных учреждений в регионе продолжится. В планах ликвидация второй смены во всех школах курорта.