В Сочи будут эвакуировать не только неправильно припаркованные на трассе машины В перечень нарушений включили еще один пункт

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Власти Сочи вынуждены пойти на крайние меры в борьбе с автолюбителями, которые паркуют свои транспортные средства рядом с контейнерными площадками. Подобное нарушение серьезно мешает нормальной работе спецтехнике. И порой водитель мусоровоза вынужден пропускать площадку и следовать дальше. Теперь же в случае необходимости мастер участка будет вызывать эвакуатор.

Администрация курорта просит автовладельцев не оставлять свой транспорт в местах, где это может препятствовать подъезду спецтехники.

- Чтобы Сочи оставался одним из самых чистых городов страны, в сезон массового заезда туристов САХ перешел на четырехсменный режим работы, - сообщают в муниципалитете. - А специальные межведомственные группы по ночам проверяли, куда выбрасывают мусор из многочисленных кафе и магазинов, есть ли у них договоры на вывоз отходов. Вывезены и все накопления с перевалочного пункта на ЗСМ. Все отходы сейчас вывозятся на полигон в Белореченск. Все это принесло свои плоды в виде чистых и ухоженных улиц.